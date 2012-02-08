Фирташ даст денег на театр, филармонию и музей в Черновцах

Председатель Федерации работодателей Украины, председатель Совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрий ФИРТАШ во время встречи с творческими коллективами и работниками культуры Черновицкой области заявил, что будет продолжать выделять средства на поддержку областного театра, филармонии и художественного музея.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Д.ФИРТАША.

В ходе встречи председатель Черновицкой ОГА Михаил ПАПИЕВ сообщил, что общая смета реконструкции областного театра составляет 11 миллионов гривень, однако поступило только 2 миллиона гривень. После экскурсии по театру Д.ФИРТАШ сообщил, что дополнительно выделит на реконструкцию Черновицкого областного театра 9 миллионов гривень.

«Черновцы – один из исторических и культурных центров Европы. И для меня большая честь, что я могу приобщиться к возрождению культурных и исторических памятников Буковины, - сказал Д.ФИРТАШ. - Сегодня это не просто город – это бренд, и каждый, кто отсюда родом, может говорить об этом с гордостью. Буковина – это уникальный регион, где переплелись традиции и история нескольких эпох и культур. Сегодня многонациональная и многокультурная Буковина – одна из жемчужин Украины».

Он поблагодарил за сохранение культурного и исторического достояния Буковины работников театра, музея, филармонии, художественных коллективов, которые собрались в зале областного театра.

М.ПАПИЕВ поблагодарил Д.ФИРТАША за оказанную помощь в возобновлении областного театра, музея и филармонии. «Даже когда у государства не хватает денег, есть земляки, которые помогают возрождать культуру и сохранить национальное достояние», - сказал губернатор. По его словам, благодаря поддержке Д.ФИРТАША реконструкция областного театра будет завершена уже в этом году.

По информации пресс-службы, помощь, которую оказывает Д.ФИРТАШ, будет направлена на реконструкцию Черновицкого академического областного музыкально-драматичного театра им. О. Кобылянской. Также впервые за много лет работы будет отремонтирован орган Черновицкой областной филармонии. Кроме того, будут проведены ремонтные работы в здании Черновицкого областного художественного музея.

Черновицкий академический областной музыкально-драматичный театр был построен 105 лет назад и по архитектуре и интерьеру не уступает венскому. В этом театре выступали Энрико Карузо и Федор Шаляпин.

Черновицкая филармония была построена 135 лет назад на пожертвования ценителей музыки.