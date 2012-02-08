Сикорский встречается с Турчиновым, Тарасюком и Яценюком

В посольстве Польши в Украине началась встреча министра иностранных дел Польши Радослава СИКОРСКОГО с представителями украинской оппозиции: заместителями председателя партии «Батьківщина» Александром ТУРЧИНОВЫМ и Григорием НЕМЫРЕЙ, лидером Народного руха Украины Борисом ТАРАСЮКОМ, а также с председателем партии «Фронт Змін» Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, перед началом встречи Р.СИКОРСКИЙ провел пятиминутную встречу с дочерью экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО Евгенией.

Встреча Р.СИКОРСКОГО и Е.ТИМОШЕНКО проходила в формате один на один.