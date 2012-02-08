Лавринович заявил журналистам, что они деградировали на его глазах

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ считает необходимым проверить достоверность информации о том, что председатель крымского парламента Владимир КОНСТАНТИНОВ возмущен использованием украинского языка в официальных документах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛАВРИНОВИЧ заявил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Где он (председатель крымского парламента – УНИАН) такое заявил? Знаете, я знаю вашу братию (журналистов – УНИАН) уже давно. На моих глазах за 22 года такая деградация журналистики состоялась, я прошу прощения. Возможно, вас это никого не касается, что там где-то кто-то сказал…», - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

При этом ответ на утверждение журналистов о достоверности этой информации министр заявил: «В Государстве Украина есть Конституция, которая определяет статус языков. Есть государственный язык украинский. На этом языке можно обращаться во все учреждения на всей территории государства. Автономная республика Крым является составляющей частью Украины».

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада Крыма создала рабочую группу по мониторингу функционирования русского языка и других национальных языков автономной республики в сферах образования, культуры, фармакологии, нотариате, судопроизводстве, в деятельности правоохранительных органов, торговле, рекламе и телерадиовещании. Речь идет о соблюдении статьи 10 Конституции Украины и статей 10-14 Конституции Крыма.

Председатель крымского парламента В.КОНСТАНТИНОВ сказал журналистам после заседания президиума ВР Крыма, где была создана рабочая группа: «(Раздражает) то, что многие министры начинают обращаться к нам на украинском языке... Опять пошла переписка (на украинском), опять начинаем откатываться назад».

Он сообщил также, что парламент Крыма готовит обращение о принятии закона о языках, которое планируется рассмотреть на ближайшем пленарном заседании в феврале.

«Пока кино в Симферополе мы не будем смотреть на русском языке, ничего хорошего не будет», - сказал В.КОНСТАНТИНОВ.