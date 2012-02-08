«Штирлица» Забзалюка в Верховной Раде встретили аплодисментами

Фракция «БЮТ-Батьківщина» приняла решение вернуть в свои ряды народного депутата Романа ЗАБЗАЛЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, голосование по данному вопросу проходило непосредственно в сессионном зале Верховной Раде.

После объявления перерыва в планерном заседании парламента Р.ЗАБЗАЛЮК вошел в зал, и его коллеги поздравили его аплодисментами. Кроме того, были слышные возгласы: «Забзалюк молодец!».

После этого состоялось голосование членов фракции «БЮТ-Батьківщина».

Во фракции сообщили, что Р.ЗАБЗАЛЮК написал заявление, чтобы опять вернуться в ряды «БЮТ-Батьківщини», а перед этим вышел из депутатской группы «Реформы во имя будущего».