Адвокаты Луценко требуют допросить Кравчука, Пинзеника и Тимошенко

Защита экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО на судебном заседании требует допросить ряд свидетелей.

В частности, как сообщает сайт «Народной самообороны», среди них: заместитель министра МВД Александр САВЧЕНКО, экс-президент Леонид КРАВЧУК, экс-министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК, экс-министр Кабинета министров Петр КРУПКО и экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Так, Л.КРАВЧУКА, по мнению защиты, необходимо допросить из-за того, что он подписывал указ о праздновании Дня милиции, а Ю.ТИМОШЕНКО подписывала постановление Кабинета министров о праздновании Дня милиции в 2008 году.

Адвокат Алексей БАГАНЕЦ заявил ходатайство о допросе сотрудников дворца «Украина», в зале которого в 2008-2009 годах проходило празднование Дня милиции.

Кроме того, к материалам дела, по мнению адвокатов, необходимо приобщить акты ревизии КРУ, проведенной в МВД в 2009-2010 годах.

Также защита попросила истребовать информацию о должностных обязанностях и должностных инструкциях ряда сотрудников департаментов МВД, а также - Пенсионного фонда.

А.БАГАНЕЦ в том числе требует вызвать в суд эксперта Киевского института судебно-медицинской экспертизы Галину ИЛЬЧУК.

По словам адвоката, в суде также необходимо допросить следователей Генпрокуратуры Сергея ВОЙЧЕНКО и Александра ДЕРКАЧА, а также первого заместителя генпрокурора Рената КУЗЬМИНА. Свою просьбу он аргументировал тем, что ряд свидетелей заявляли о давлении на них во время допросов на досудебном следствии.

Кроме того, защита хочет почитать в журнале Генпрокуратуры, кто реально ее посещал во время следствия по делу Ю.ЛУЦЕНКО на протяжении 2010 года. По словам адвоката Игоря ФОМИНА, суд должен также проверить, не нарушались ли права подсудимых во время следствия.

Адвокат подсудимого экс-водителя Леонида ПРИСТУПЛЮКА Сергей ПОЛИЩУК в ходе зачитывания ходатайств отметил, что, поскольку СБУ ответила прокуратуре, что не знает о спецсредствах в служебном автомобиле Ю.ЛУЦЕНКО, поэтому «следует истребовать журнал инструктажей в СБУ».

Он также заметил, что его подзащитный Л.ПРИСТУПЛЮК проходил инструктажи в СБУ относительно спецтехники в автомобиле, следовательно «был не просто водителем».

В суде объявлен 20-минутный перерыв для ознакомления с ходатайствами каждого из участников процесса. На время перерыва Ю.ЛУЦЕНКО вывели из зала заседаний.

Адвокат И.ФОМИН прогнозирует, что в случае удовлетворения ходатайств о вызове дополнительных свидетелей для допроса в суде судебная коллегия может объявить перерыв на несколько дней.