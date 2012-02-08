Регионалы не собираются менять точку зрения на статью Тимошенко

Председатель фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что позиция фракции не изменилась и депутаты не будут голосовать за декриминализацию 365-й статьи Уголовного кодекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о позиции фракции по голосованию за законопроекты оппозиции по декриминализации 365-й статьи УКУ.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул: «А почему мы должны изменить ту точку зрения, которую мы ранее определили?».

По его словам, Парламентская Ассамблея Совета Европы определила, что Украина должна привести свое законодательство к европейским стандартам.

Лидер фракции Партии регионов подчеркнул, что «нас беспокоит развитие нашего государства, а наших коллег, определенной группы в парламенте, беспокоит судьба одного человека».

А.ЕФРЕМОВ напомнил, что завтра парламент рассмотрит в первом чтении проект Уголовно-процессуального кодекса.

«Если потребуется в дальнейшем рассматривать Уголовный кодекс, то будет проведена системная работа, в которую будут включены специалисты, институты, и не на эмоциональном, а на профессиональном уровне, как это делается во многих странах. Будет подготовлен соответствующий законопроект, который будет рассмотрен в сессионном зале», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

При этом он добавил: «Это точка зрения нашей фракции – мы ее высказывали ранее, мы ее придерживаемся сейчас, и я не думаю, что в чем-то она изменится в перспективе, потому что она логична».