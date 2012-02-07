Киевский губернатор отчитался о новых поликлиниках и элеваторах

Глава Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК заявляет, что на протяжении прошлого года в Киевской области были введены в эксплуатацию 500 объектов социально-экономического назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПРИСЯЖНЮК сказал сегодня во время сессии областного совета, отчитываясь о выполнении Программы социально-экономического и культурного развития Киевской области на 2011 год.

«На протяжении прошлого года в Киевской области были введены в эксплуатацию 500 объектов социально-экономического назначения на сумму 13 млрд. грн.», - сказал он.

По словам А.ПРИСЯЖНЮКА, важнейшие из введенных в эксплуатацию объектов – первая очередь оптового рынка сельхозпродукции «Столичный», одиннадцать элеваторов общей мощностью почти 300 тыс. тонн зерна, пять овощехранилищ общей вместимостью почти 74 тыс. тонн и др.

«Лишь в прошлом году были открыты самые современные поликлиники в Броварах и Ирпене, новое реанимационное отделение Белоцерковской районной больницы, радиологический корпус Киевского областного онкологического диспансера», - напомнил губернатор.