Иностранные инвесторы вложили в экономику Киевщины $1,8 млрд

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК отмечает, что объем прямых иностранных инвестиций в экономику Киевской области достигает почти 1,8 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПРИСЯЖНЮК заявил сегодня во время сессии Киевского областного совета, отчитываясь о выполнении Программы социально-экономического и культурного развития Киевской области на 2011 год.

По его словам, на Киевщине самый высокий среди других регионов государства уровень инвестиций, который приходится на одного человека.

«Общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику области по состоянию на 1 января 2012 года по нарастающей сумме составил почти 1,8 млрд. долл.», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК, отметив, что за счет привлечения инвестиционных средств и введения новых объектов на Киевщине было создано более 50 тыс. новых рабочих мест.

Он также отметил, что в регионе в течение 2011 года наблюдалось рост объемов промышленного производства на 7,1% и иностранных инвестиций - почти на 10%.