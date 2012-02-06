Луценко напомнил в суде, сколько он сэкономил для бюджета

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что в своей деятельности в должности руководителя МВД руководствовался исключительно нормами закона, а во время его деятельности были сокращены бюджетные расходы на содержание ведомства.

Как сообщается на сайте гражданского движения "Народная самооборона", об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал во время дачи показаний на судебном процессе.

"Генпрокуратура видит преступление в действиях ЛУЦЕНКА по экономии государственных средств путем отмены должности советника с окладом в 10 тысяч гривен и оформлением водителя как помощника отдела текущей деятельности с окладом в 2482 гривни. Справочно напомню, что по моей инициативе была отменена половина генеральских должностей в МВД. Их осталось 75 из 150-ти. А эту многомиллионную экономию кто-то будет считать? Или добровольный отказ меня (как и всего правительства Юлии ТИМОШЕНКО) от половины зарплаты во время кризиса кто-то считал?", - спросил Ю.ЛУЦЕНКО.

Экс-министр также отметил, что его тогдашний первый заместитель Михаил КЛЮЕВ под давлением следователя дал ложные показания о том, что Ю.ЛУЦЕНКО якобы давал ему 31 октября 2008 года в своем рабочем кабинете указание подготовить незаконный приказ о начислении стажа Л.ПРИСТУПЛЮКУ.

"Никаких указаний М.КЛЮЕВУ, о которых он говорит (очевидно, под давлением угроз возбудить против него уголовное дело), – я не давал. Вообще и самого ответа Кабинета министров я не видел. Отслеживать судьбу ПРИСТУПЛЮКА – исключительно больные фантазии Генпрокуратуры. Я имел в то время другие проблемы", - подчеркнул он.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что практика зачислений гражданского стажа в милицейскую выслугу лет существовала в МВД давно. "Я и мои заместители, как и предыдущие министры и их заместители, регулярно хлопотали перед Кабинетом министров об этом. В томе 23 содержится дополнение 1, из которого легко узнать, что ЛУЦЕНКО подписал таких писем в 2005-2006 годах – 22, в 2008 году - 20, в 2009 – 24. ЦУШКО (Василий ЦУШКО — министр внутренних дел в 2007 году — УНИАН) за 2007 год успел столько же, сколько я за четыре года – 64 письма. За первые месяцы 2010 года уже новый министр МОГИЛЕВ тоже подписал 2 таких письма", - аргументировал он.

"То, что изучение проблемы зачисления гражданского стажа в милицейскую выслугу совсем не беспокоит Генпрокуратуру, ярко видно из того, что все изъятые письма из архива Кабинета министров Генпрокуратура выделила в отдельное производство и отправила в МВД. С тех пор прошел год, а решения о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении уголовного дела, которое должно было бы наступить через 10 дней, так и не нет", - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Поэтому, по его словам, несмотря на "разрекламированную объективность закона, который обязателен якобы для всех в Украине, так и не ясно, будут ли отвечать все министры внутренних дел за письма и приказы, в результате которых сотни работников МВД получили больший стаж и, соответственно, большие пенсии".