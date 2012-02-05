Конгрессмен США не исключает ухудшения отношений с Украиной

Конгрессмен США Марси КАПТУР считает, что применение принципа выборочного правосудия в отношении украинских оппозиционеров повлияет на дальнейшие отношения между Украиной и США на высшем уровне.

Как сообщает официальный сайт лидера партии «Батьківщина», экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, об этом конгрессмен заявила на встрече с дочерью Ю.ТИМОШЕНКО Евгенией 3 февраля.

"Последние действия украинского правительства являются препятствием для демократии и прав человека. Я работала десятилетиями на укрепление связей между США и Украиной, и это может отразиться на отношениях между Украиной, США и международным сообществом", - сказала М.КАПТУР.

Как сообщается на персональном сайте конгрессмена, во время встречи с Е.ТИМОШЕНКО М.КАПТУР выразила обеспокоенность в связи с лишеним украинского экс-премьера свободы и ухудшением состояния ее здоровья.

"Состояние здоровья бывшего премьер-министра стало серьезной проблемой. Некоторые западные послы были лишены доступа к ней, отказывают в доступе и личным врачам. Экс-премьеру должен быть гарантирован доступ к адекватной медицинской помощи", - подчеркнула М.КАПТУР.

Персональный сайт конгрессмена также напоминает, что сразу же после вынесения приговора Ю.ТИМОШЕНКО по так называемому "газовому" делу в октябре 2011 года М.КАПТУР внесла в Конгресс США резолюцию, осуждающую политическую мотивированность преследования экс-премьер-министра Украины. "Международное сообщество видит в этом судебном процессе против бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО выборочное преследование, начатое по политическим причинам", - цитирует сайт слова конгрессмена.

По данным сайта Ю.ТИМОШЕНКО, в настоящее время конгрессмены США разрабатывают проект резолюции по Украине, в которой впервые предлагается включить прямое требование об освобождении экс-премьер-министра и других политзаключенных. В одном из проектов этой резолюции содержится определение "политические заключенные", которое до сих пор в США на политическом уровне применялось только в отношении Беларуси.