Готовы ли киевляне идти на «референдум Попова» (опрос)

Киевляне готовы принимать участие в местных референдумах, однако при условии, что вопросы, которые будут решаться, важны для жителей. Об этом свидетельствуют результаты уличного опроса, проведенного специалистами Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива» которые приводит Цензор.net.

Так, 18% опрошенных киевлян отметили, что готовы принимать участие в местных референдумах, независимо от того, какие вопросы будут на них решаться.

Для 45% киевлян важно, какая именно тема или вопрос будут вынесены на местный плебисцит. Именно столько опрошенных жителей города готовы принимать участие в принятии решений по вопросам, которые лично для них будут важными.

9% опрошенных ни при каких условиях не намереваются принимать участие в принятии решений на местном уровне. А 28% не определились с ответом.

Комментируя результаты опроса руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива» Евгений Черненко отметил, что процент киевлян, готовых при тех или других условиях принимать участие в принятии решений по городским вопросам можно считать очень высоким.

«На фоне резко выросшей апатии общества по вопросам политики, к экономическим, хозяйственным вопросам граждане проявляют значительный интерес. Эта тенденция характерна для всей страны. Однако, процент киевлян, которые готовы принимать участие в решении неотложных для города вопросов по нынешним меркам очень высокий. В сущности можно допустить, что жители города, разочаровавшись в политиках и политике, сосредоточились на вопросах личного удобства, быта. Это как раз тот набор вопросов, который вписывается в рамки местных референдумов », - отметил Евгений Черненко.

Руководитель института акцентировал, что опрос нельзя считать репрезентативным, но его результаты дают представление о настроениях киевлян.

Как сообщалось, глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов инициировал проведение в столице местного референдума по проекту нового Генерального плана Киева. По словам главы КГГА, вынесению вопроса на референдум должны предшествовать общественные слушания и общественное обсуждение проекта.

«Принять Генеральный план Киева на уровне чиновников, городских депутатов было бы неправильно. Ведь это именно тот документ, который должны одобрить сами киевляне. Чтобы предупредить преступные действия отдельных представителей власти и уберечь имущество киевской общины на много лет вперед, Генеральный план столицы сначала нужно обязательно обсудить на уровне районов и даже микрорайонов и утвердить на общекиевском референдуме », - сказал Александр Попов.

При этом руководитель города выразил убеждение, что такие референдумы должны стать нормой киевского самоуправления. «Судьбу столицы должны определять не кабинетные начальники и несколько десятков депутатов - делать это будут сами киевляне», - сказал Александр Попов.

«Власть киевлян из декларации превратится в реальность. Я буду настаивать на том, чтобы ни один важный вопрос не решался без участия общины, чтобы киевляне сами определяли перспективы развития города и принимали все принципиальные решения. Закон наделяет нас правом проводить референдумы. Как глава исполнительной власти Киева, как гражданин я буду делать все, чтобы референдумы стали нормой киевского самоуправления », - отметил глава КГГА.