Попов вместе с медиками внедрит Столичный стандарт здоровья

Глава КГГА Александр Попов совместно с премьер-министром Украины Николаем Азаровым проинспектировали работу Киевского городского клинического онкологического центра «Ядерной медицины по ранней диагностике онкологических заболеваний с использованием технологий ПЭТ и лучевой терапии». Как сообщил во время визита премьер-министр – уже в течение этого года на базе двух киевских центров ядерной хирургии заработают 4-5 сканеров ПЭТ-КТ. Таким образом Киев обеспечит потребность в ранней диагностике рака для всех центральных областей Украины, сообщает официальный портал киевской власти.

Киев должен гордиться тем, что имеет такие медицинские технологии и профессиональных работников, отметил во время визита глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

«Я очень хотел бы, чтобы уровень, который мы увидели в Центре ядерной медицины, стал стандартным для столицы. И убежден, что он будет таким. Вчера я встречался с медиками, и мы пришли к выводу, что столичная медицина нуждается в реформе. И эта реформа может состояться лишь тогда, когда именно врачи, весь медперсонал, а не чиновники, определят, к чему нужно стремиться. Мы договорились с врачами, которые совместно создадут Столичный стандарт здоровья. И вместе его будем внедрять. Рассчитываю, что к диалогу вокруг Столичного стандарта здоровья, присоединятся все сотрудники медицинских заведений города», – отметил Александр Попов.

По словам главы КГГА этот стандарт, в первую очередь, должен отвечать интересам и потребностям граждан, прежде всего пациентов и медицинских работников.

«Центр ядерной медицины по ранней диагностике онкологических заболеваний с использованием технологий ПЭТ и лучевой терапии» первое в Украине медицинское заведение, которое работает по новейшим методикам борьбы с раком и оборудован самым современным оборудованием европейского уровня. Методика применения технологий ПЭТ позволяет четко распознать злокачественную опухоль на ранней стадии, а использование позитронно-эмиссионной томографии – компьютерной томографии (ПЭТ-КТ) для диагностики онкологических заболеваний дает возможность своевременно начать лечение и применять менее травматичные методы хирургического вмешательства и в разы повышает эффективность лечения онкобольных.