Луценко: Цушко довёл МВД до катастрофы

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона”, экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО считает, что нынешний глава МВД Василий ЦУШКО “довел МВД до катастрофы» и его нужно отстранять от этой должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопрос журналистов в Днепропетровске.

В частности, по словам Ю.Луценко, В.Цушко, «который довел МВД до катастрофы», «нужно отстранять от этого важного государственного организма».

Ю.Луценко посоветовал В.Цушко заботиться не о политике, а о проблемах МВД.

«Господину ЦУШКО стоило бы не делать громких заявлений, а хоть что-то сделать с криминогенной ситуацией, стоило бы заняться своим ведомством, а не играть в «лежачего полицейского», который занят сегодня больше политикой, чем министерством», - сказал Ю.Луценко.