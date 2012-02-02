Суд по делу Луценко переходит к «Х-файлам»

Печерский районный суд Киева завтра проведет закрытое судебное заседание по уголовному делу экс-министра МВД Юрия ЛУЦЕНКО в связи с необходимостью исследования 18-го тома дела, который содержит секретные данные.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в конце судебного заседания сообщил участникам процесса председательствующий судья Сергей ВОВК. (УНИАН: ранее суд отложил рассмотрение 18 тома материалов дела, который заключает в себе документы с отметкой «совершенно секретно»).

Таким образом, завтра, исследовав названный том дела, суд завершит стадию ознакомления с материалами дела и перейдет к допросу Ю.ЛУЦЕНКО и его бывшего водителя Леонида ПРИСТУПЛЮКА.

Отвечая на уточняющий вопрос стороны защиты, будут ли проводиться завтра другие судебные действия, С.ВОВК отметил, что «Вам, наверное, необходимо будет подготовиться к допросу. Если завтра будет заседание в закрытом режиме, то в любом случае мы не будем переходить к допросу».

Председательствующий также отметил, что судебное заседание состоится в 11.00 в здании Печерского районного суда на улице Крещатик, 42-А, поскольку там соответственно оснащена комната, в которой рассматриваются материалы, содержащие секретные данные.

В то же время поскольку не все участники процесса имеют соответствующие допуски к секретным материалам, то, соответственно, не все они будут принимать участие в заседании, в частности это касается жены экс-министра Ирины ЛУЦЕНКО, представителей гражданских истцов.