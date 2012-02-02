Нардепы хотят вернуть на «Индар» уволенных специалистов

Украинские политики позитивно оценивают решение Киевского апелляционного хозяйственного суда, подтвердившего возврат инсулинового завода «Индар» в государственную собственность, и считают, что следующим шагом должно стать возвращение на пост генерального директора ЗАТ «Индар» основателя инсулинового производства в Украине Алексея ЛАЗАРЕВА и других ключевых специалистов.

Об этом сообщает Comments.ua.

По мнению лидера фракции Партии регионов в парламенте Александра ЕФРЕМОВА, этим вопросом должны заняться непосредственно власти г. Киева и Киевской области.

«Как руководитель, я сделал бы все возможное, чтобы вернуть ведущих специалистов и инженерный состав на предприятие», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, необходимо провести комплекс мероприятий, «которые, с одной стороны, позволят людям поверить в перспективу развития этого завода, а с другой - дать соответствующие гарантии руководителям и специалистам, которые будут работать и восстанавливать его работоспособность».

Эти гарантии, а также соответствующее финансирование для восстановления нормальной деятельности «Индара», по словам А.ЕФРЕМОВА, сможет обеспечить Кабинет министров Украины.

Народный депутат Украины, член фракции ПР Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО разделяет мнение, что необходимо вернуть на завод «лучшие кадры, которые могли бы определиться и с лицензиями, и с сертификатами, и с допусками, и, самое главное, с качеством. Потому что по качеству продукция, которую этот завод должен выпускать, должна конкурировать с европейскими аналогами. В таком случае, это повышение качества жизни наших людей».

Профессор А.ЛАЗАРЕВ, до июля 2011 года возглавлявший ЗАО «Индар», так прокомментировал событие: «Возврат «Индара» в госсобственность - событие не только для эндокринологии. Возвращение научного потенциала на предприятие позволит Украине снова стать государством с собственным производством инсулина, которого нет даже в России. Восстанавливая производство, мы сможем ответственно выполнять государственные задачи, обеспечивать высококачественным инсулином не только наш рынок, который едва не захватили транснациональные компании, но и поставлять жизненно-важные препараты в другие страны».

По мнению А.ЛАЗАРЕВА, возврат «Индара» - это знак, что в обществе возрастает доверие и надежда на качественное реформирование науки и производства. При этом ученый выразил «сердечную благодарность людям, чье добросовестное усердие в деле возврата акций, выражается не на словах, а на деле. У нас есть мудрые политики и есть достаточно ресурсов, чтобы развивать науку, лечить больных, строить справедливое здоровое общество».

Бывшая глава Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО также отметила важность возвращения опытных ученых на завод для продолжения деятельности по разработке препаратов инсулина.

«Решение суда вступило в законную силу, а значит - необходимо немедленно активизировать исполнительную службу, направить решение в Кабинет министров, - сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. - Научный потенциал эндокринологии нужно как можно быстрее вернуть на стратегическое предприятие. Затягивая с возвратом госсобственности, мы рискуем утратить не только позиции на внутреннем рынке в угоду транснациональным компаниям, но и сам украинский инсулин, создававшийся более десяти лет».

Как сообщалось, 31 января с. г. Киевский апелляционный хозяйственный суд своим постановлением оставил в силе решение суда первой инстанции о возврате незаконно отчужденных акций ЗАО «Индар» государству.

По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры, Киевский апелляционный хозяйственный суд признал обоснованными доводы прокурора относительно незаконности передачи оффшорной кипрской компании свыше 11 млн. надлежащих государству акций ЗАО «Индар» (что составляет почти 71% уставного капитала общества) - единственного в Украине предприятия по производству отечественных инсулинов.

«Благодаря активной, принципиальной и последовательной позиции прокурора, суд апелляционной инстанции 31 января 2012 года оставил без изменений решение хозяйственного суда г. Киева об удовлетворении иска Генеральной прокуратуры Украины и признания за государством право собственности на эти акции», - отметили в ГПУ.