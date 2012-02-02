Тимошенко об Авакове, Януковиче, санкциях и иллюзиях

Экс-премьер-министр, лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО предупреждает европейских политиков об абсолютной тщетности надежд на понимание с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Об этом говорится в письме Ю.ТИМОШЕНКО, текст которого передан УНИАН пресс-службой «Батькивщины».

По ее словам, «репрессии и объявление в международный розыск Арсена АВАКОВА - бывшего губернатора Харьковской области, лидера областной организации партии «Батькивщина» - стали свидетельством того, как в действительности Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ относится к предписаниям, советам и рекомендациям цивилизованного мира».

Как подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, «всем хорошо понятно, что единственным «преступлением» Арсена АВАКОВА является принадлежность к рядам оппозиции и рядам партии «Батькивщина». И именно поэтому новые репрессии – это очевидная и показательная политическая расправа над инакомыслящими».

Лидер «Батькивщины» отметила, что здесь речь идет не об очередной «ошибке» и не о «перегибах» на местах, поскольку, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, «у меня есть безоговорочные основания утверждать, что все политические репрессии в стране, все судебные процессы, все политические уголовные дела контролируются и организуются Виктором ЯНУКОВИЧЕМ лично».

Ввиду этого Ю.ТИМОШЕНКО считает необходимым предупредить Европу и цивилизованный мир об «опасности «равного, партнерского» диалога с этим человеком».

Кроме того, «чтобы снять все возможные вопросы», Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что выступает категорически против любых санкций относительно Украины, если они хоть незначительно затронут простых людей, а не власть. «Но я обязана объяснить миру, с кем они имеют дело, чтобы не питать лишних иллюзий о возможном развитии политических процессов в Украине», - подытожила Ю.ТИМОШЕНКО.