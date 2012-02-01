Аваков просит ждать его в Харькове

Экс-губернатор Харьковской области, председатель Харьковской областной организации партии «Батькивщина» Арсен АВАКОВ, который объявлен в розыск и место пребывания которого до сих пор не было известно, находится в Берлине.

Об этом сам А.АВАКОВ сообщил в интервью харьковскому интернет-порталу «Главное».

«В этом нет секрета, - ответил А.АВАКОВ на вопрос журналиста, где именно сейчас он находится. – Я действительно сейчас нахожусь в командировке за рубежом. Ваши вопросы застали меня в Берлине. Но по особенностям проекта, над которым я работаю, я больше времени провожу в Риме, Лондоне, Варшаве и Вильнюсе – а сейчас отправляюсь в Грецию. А впрочем, в последние недели я побывал и во многих других прекрасных городах».

Как сообщил А.АВАКОВ, он реализует гуманитарный проект – «я даже сказал бы, научно-исследовательский», хотя «политикой я также занимаюсь».

А.АВАКОВ, в отношении которого недавно было возбуждено уголовное дело, назвал в интервью «заказчиков» его дела, а также причины, по которым он подвергся «репрессиям».

На вопрос журналиста, не будет ли он по примеру супруга экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО Александра ТИМОШЕНКО просить политического убежища за рубежом, экс-губернатор ответил: «На сегодняшний день я не планирую такого обращения. Сегодня мой официальный статус – гражданин Украины без всяких ограничений. Сегодня я в заграничной командировке. И, с одной стороны, - нахожусь на дистанции от провокаций, а с другой, скучаю по Украине, по Харькову».

А.АВАКОВ сказал, что он мало знаком с А.ТИМОШЕНКО, в последнее время с ним не встречался, но считает, что супруг Ю.ТИМОШЕНКО «поступил вполне правильно», перейдя «с позиции, когда власть издевалась над ним и его семьей, - к открытой борьбе через созданную им организацию... Это заслуживает и уважения, и поддержки».

Говоря о возможном развитии событий, А.АВАКОВ сказал: «Обязательно планирую вернуться».

Как сообщал УНИАН, 31 января 2012 года А.АВАКОВА, руководителя Харьковской областной партийной организации ВО «Батькивщина», бывшего председателя Харьковской облгосадминистрации (2005-2010 гг.), объявили в международный розыск.

26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.АВАКОВА по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, приведшее к тяжелым последствиям). Его подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн. грн.

31 января в квартирах А.АВАКОВА в Харькове были проведены обыски.

1 февраля председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей КОЖЕМЯКИН сообщил, что партия «Батькивщина» будет рекомендовать А.АВАКОВУ просить политического убежища за рубежом.