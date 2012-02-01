У Януковича пояснили: свобода кулака одного ограничивается носом другого

Пресс-секретарь Президента Украины Дария ЧЕПАК распространила обращение к тем, кто атакует официальный сайт главы государства.

Текст обращения размещен в блогах на «Украинской правде».

Д.ЧЕПАК отмечает, что с сегодняшней ночи официальный сайт Президента Украины атакуют неизвестные. Она также отмечает, что сайт МВД Украины под атакой "лег".

Пресс-секретарь главы государства обращает внимание на то, что в соцсетях распространяются призывы присоединиться к атаке сайтов госучреждений для поддержки «сайтов-файлообменников», которые не соблюдают авторские права.

«Понимают ли те люди, которые атакуют сайты, что они делают?», - спрашивает пресс-секретарь главы государства.

Д.ЧЕПАК отмечает, что общество долго боролось за свободный доступ к информации от госорганов, к «информации, которая касается жизни граждан и которая является важной для жизнедеятельности страны. Журналисты преодолевают невообразимые бюрократические преграды, чтобы получить доступ к публичной информации, который гарантирован им законом. И теперь, из-за атак, разрушаются площадки для размещения этой общественно важной информации».

Она подчеркивает, что поддерживает право какого-либо гражданина на протесты. «Но если мы строим цивилизованное общество, то свобода кулака одного гражданина ограничивается носом другого. Поэтому я обращаюсь к вам, уважаемые господа, которые атакуют сайты: не могли бы вы для своего протеста найти какую-то другую площадку, не ограничивая право гражданина на доступ к информации?», - отмечает Д.ЧЕПАК.

Как известно, с вечера вчерашнего дня, и особенно сегодня, 1 февраля, официальный сайт Президента Украины работает с перебоями.

В то же время в социальных сетях содержится призыв массово заходить на сайты Президента, Партии Регионов, СБУ и некоторых других официальных сайтов, чтобы «свалить» их и, таким образом, отомстить за закрытие популярного украинского файлообменника EX.UA.

Напомним, 31 января правоохранительные органы прекратили деятельность веб-ресурса ЕХ.ua в связи с нарушением прав интеллектуальной собственности. В милиции отметили, что во время обысков в офисе и дата-центрах файлообменного ресурса оперативники изъяли 200 серверов с общим объемом информации более 6000 терабайт.

31 января «лег» сайт Министерства внутренних дел Украины. В милиции отметили, что сайт временно не работает в связи с большим количеством посетителей и возможными хакерскими атаками из-за закрытия EX.UA.