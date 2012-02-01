У Тимошенко рассказали, что Аваков делает за рубежом

Объявленный в розыск председатель Харьковской областной организации ВО «Батькивщина», экс-губернатор Харьковской области Арсен АВАКОВ за границей занимается гуманитарными проектами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила руководитель фракции «Батькивщина» в Харьковском областном совете, вице-президент благотворительного фонда А.Авакова «Ренессанс» Людмила БЕЛОВА.

«Я знаю, что Арсен Борисович находится за пределами Украины. Я не знаю, в какой стране он находится сейчас. Я знаю, что он занимается сейчас гуманитарными проектами. Это касается непосредственно работы нашего фонда «Ренессанс». Это продолжение тех проектов, которые были связаны с подготовкой и широкой демонстрацией фильма «Армянское наследство Европы», - сказала Л.БЕЛОВА.

Она отметила, что А.АВАКОВ в ближайшее время презентует культурологический проект, связанный с развитием Европы.

«Все проекты, которые, я уверена, Арсен Борисович презентует в ближайшее время, они также связаны с развитием культурного наследия народов Европы, в первую очередь тех народов, которые живут на территории Украины», - сказала Л.БЕЛОВА.

Как сообщал УНИАН, 31 января в квартирах А.АВАКОВА в Харькове были проведены обыски. Пресс-служба прокуратуры Харьковской области заявила о том, что экс-губернатор Харькова объявлен в международный розыск.

26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.АВАКОВА по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, что повлекли тяжкие последствия). Его подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью более 5,5 млн. грн.