На одесском пляже нашли тело киевского журналиста

Сегодня утром в Одессе на берегу пляжа в Аркадии обнаружено тело журналиста информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ Евгений Дикий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Независимого медиа-профсоюза Украины Юрий ЛУКАНОВ сегодня на заседании межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов.

Как сообщается на сайте ЛІГАБізнесІнформ, на теле погибшего не обнаружено признаков насильственной смерти. Также нет признаков ограбления.

Тело мужчины прибило морской волной к берегу.

По данным милиции, при погибшем обнаружено два паспорта (гражданина Украины и заграничный) и редакционное удостоверение, деньги, мобильный телефон. По словам сотрудников милиции, наличие такого набора личных вещей говорит о том, что скорее всего, не было и ограбления. Причину смерти выясняет судмедэкспертиза.

Е.Дикий - редактор новостей рубрики Столица на портале ЛІГА.net, работал в агентстве с октября 2011 года. Редакционных заданий, связанных с поездкой в Одессу, он не получал и в командировку в этот город не направлялся - ни в минувшие выходные, ни когда-либо ранее, отмечается на сайте.