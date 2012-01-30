Азаров сказал министрам избавиться от лишних машин

Кабинет Министров установил лимит легковых автомобилей, обслуживающих органы исполнительной власти.

Об этом сказано в постановлении Кабмина за 26 декабря 2011 года.

"Легковые автомобили, которые находятся на балансе органов исполнительной власти и высвобождаются в связи с установлением в соответствии с этим постановлением лимита, подлежат в установленном законодательством порядке реализации или передаче в установленном порядке на баланс другого бюджетного учреждения", - отмечено в документе.

Органам исполнительной власти, указанным в приложениях к постановлению, запрещено арендовать легковые автомобили сверх установленного лимита, а также поручено "привести в течение двух месяцев общее количество легковых автомобилей... в соответствие с установленным лимитом".

Так, для обслуживания центрального аппарата Минфина и МВД установлен лимит в 10 автомобилей, Минобороны - 12, Государственной налоговой службы - 15.

Для Минрегеонстроя, Минэкономразвития и Минюста установлен лимит в 8 автомобилей, Минэнергоугля, МИД - по 7.

Украинская правда