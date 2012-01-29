Департамент СБУ может «воевать» с оппозицией?

В украинское законодательство будут вноситься изменения, чтобы новосозданный департамент СБУ имел законные основания выполнять свои функции. Такое мнение в комментарии изданию Тиждень выразил экс-заместитель председателя СБУ Александр Скипальский.

По его словам, польза от деятельности новосозданного «Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности» будет зависеть от качества предлагаемых изменений в законы, которые пока не внесены.

Экс-зампредседателя СБУ заявил, что разделяет обеспокоенность общества из-за изменений в структуре спецслужбы, потому что она не всегда защищает национальные интересы и изменения могут как улучшить информационную безопасность страны, так и ухудшить ее.

«Российское влияние на Украину не всегда позитивно. Если СБУ сможет проанализировать и найти способ ограничить его – это правильно, потому что этого требует национальная безопасность. Но если все, что будет нести национальную суть будет блокироваться и относиться к враждебной деятельности – это плохо», - сказал он.

По словам эксперта, потребность в информзащите есть, поскольку новейшие коммуникативные технологии используются в качестве агентурных сетей. Для контроля за ними нужно иметь определенные полномочия. Однако, это может использоваться также и против человека.

«Для того, например, чтобы проконтролировать меня, мой телефон подписывают под какую-то криминальную персону в количестве двух, или трех телефонов, и прослушивают. Таким образом, берется разрешение у суда. Многое будет зависеть от морали и совести сотрудников, которые будут работать с такими делами», - считает экс-чиновник.

«Если в законах будет нечетко сформулировано, кому и какие полномочия даются, полет для маневра будет широко открыт. Безусловно, при сегодняшних подходах это будет использоваться для борьбы с оппозицией», - сказал Скипальский.

Как сообщалось ранее, президент Украины подписал указ, согласно которому в структуру СБУ внесены изменения. «Управление контрразведывательной защиты экономики государства» расширено до «Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности».

19 января президент Виктор Янукович назначил временным исполнителем обязанностей председателя Службы безопасности Украины Владимира Рокитского.