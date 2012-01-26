Российский политтехнолог Банковой попал в аварию

Днем 25 января на пересечении улиц Институтская и Ольгинская попал в аварию известный российский политтехнолог Игорь ШУВАЛОВ.

Об этом пишет газета «Сегодня»,ссылаясь на рассказ самого И.ШУВАЛОВА.

«Я ехал в правой полосе (у политтехнолога Porsche Cayenn), а в левой полосе двигалась Toyota Land Cruiser с транзитными номерами. Внезапно Toyota решила повернуть в правый ряд и произошла авария. В моей машине разбиты фара, бампер, отбито крыло», — сообщил "Сегодня" И.ШУВАЛОВ.

По словам политтехнолога, ему все равно, во сколько обойдется ремонт автомобиля. «Мне важнее, что ГАИ пришлось ждать всего лишь час, и что дороги в Киеве почищены, а машину отремонтируем», — сказал он.

Издание отмечает, что после аварии появилась также информация, что Toyota Land Cruiser состоит в автопарке вице-премьера Сергея ТИГИПКО, но это потом опровергли.

«У вице-премьера нет такой машины, а сам он ездит на служебном «Мерседесе», — сказала изданию пресс-секретарь С.ТИГИПКО Ирина РУДКО.

В ГАИ никаких подробностей о владельце Toyota не знают, хотя подтверждают, что ДТП было зарегистрировано. Очевидцы аварии, работники киосков у выхода из метро «Крещатик» (со стороны Институтской) говорят, что водитель Toyota Land Cruiser показался им знакомым.

«У него очень знакомое лицо, может, кто-то из властей. Мы не видели, как произошло столкновение, но слышали громкий звук, выбежали и увидели, что Porsche от удара оказалось на противоположной полосе, хотя ехало в сторону Крещатика, за ним стояла Toyota. Водители не ругались, а очень спокойно переговорили, час подождали ГАИ и разъехались», — сказал продавец журналисту газеты.