Добкин к своему дню рождения создал рабочую группу

Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН подписал распоряжение о создании специальной рабочей группы, которая будет заниматься оценкой и принятием на баланс ОГА подарков, которые он будет получать в день своего рождения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам М.ДОБКИН сообщил вчера журналистам, отвечая на вопросы о том, как он завтра будет праздновать свой день рождения и какие ожидает получить подарки.

«Как законопослушный чиновник, буквально на днях я подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая будет заниматься оценкой тех подарков, которые мне принесут», - сказал М.ДОБКИН.

По его словам, рабочая группа будет создана в выполнение антикоррупционного законодательства. Согласно действующим законам, сказал губернатор, полученные подарки он будет обязан поставить на баланс облгосадминистрации. «Чтобы они служили не лично мне, а всем людям, которые здесь работают, поэтому, я думаю, часть картин, книг или других подарков станет собственностью областной государственной администрации. Я думаю, что на меня не обидятся коллеги, потому что я по-другому делать не могу, я не хочу закон нарушать», - сказал М.ДОБКИН.

По словам губернатора, в день рождения - 26 января – он будет работать.

М.ДОБКИН шутя добавил, что законодатель «не предусмотрел отмечать мой день рождения на общегосударственном или хотя бы на региональном уровне, поэтому завтра у меня рабочий день».

По словам губернатора, встречать людей, которые придут поздравлять, и принимать поздравления он будет во время обеденного перерыва.

Отвечая на вопросы журналистов, М.ДОБКИН подчеркнул, что самыми ценными для него подарками всегда были те, которые своими руками для него делают его дети.

«Самые главные для меня подарки - это те, которые своими руками делают мои дети. У меня в разных местах в моем доме находятся открытки, которые они сами изготовили и написали, старательно выводя первые буквы в своей жизни, изделия из пластилина или картона, гербарии, которые очень любит делать моя средняя дочь и, конечно же, рисунки. Это главные подарки в моей жизни», - сказал М.ДОБКИН.