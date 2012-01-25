Попов объявил войну коррупции

Как сообщил Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, правоохранительными органами при попытке получения взятки задержан заместитель одного из Главных управлений, в компетенцию которого входят вопросы благоустройства и размещения временных сооружений - так называемых малых архитектурных форм.

«Мы объявили войну коррупции. Это тяжелая война. Но я настроен решительно », - заявил Председатель КГГА.