Попов объявил войну коррупции

09:09, 25 января 2012
Политика
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Настроен решительно

Как сообщил Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, правоохранительными органами при попытке получения взятки задержан заместитель одного из Главных управлений, в компетенцию которого входят вопросы благоустройства и размещения временных сооружений - так называемых малых архитектурных форм.

«Мы объявили войну коррупции. Это тяжелая война. Но я настроен решительно », - заявил Председатель КГГА.

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