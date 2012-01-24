Обиход считает, что в деле «Доктора Пи» без покровителей не обошлось

Дело Андрея СЛЮСАРЧУКА, которого еще называют “Доктором Пи”, должна расследовать Генеральная прокуратура Украины, а не МВД. Такое мнение высказал экс-заместитель генерального прокурора Украины Николай ОБИХОД на круглом столе на тему: “Доктор Пи": аферист или маньяк-убийца?” в Институте Горшенина.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, позитивно уже то, что вчера дело А.СЛЮСАРЧУКА было передано в производство Главного следственного управления Министерства внутренних дел Украины. В то же время, Н.ОБИХОД считает, что “это лишь половинчатый шаг, потому что в этом деле необходимо расследовать и принимать решения об уголовной ответственности, если будут для этого основания, - и прокурорских работников, и высокопоставленных чиновников”. По словам Н.ОБИХОДА, такими случаями занимается “традиционно Генеральная прокуратура”.

“Учитывая огромный резонанс, который получило это дело, логично было бы, чтобы Генеральная прокуратура взяла это дело в производство, тогда можно обеспечить и качественное расследование, и невмешательство каких-то заинтересованных сил в ход расследования этого дела”, - добавил Н.ОБИХОД. При этом он подчеркнул: “Я с уважением отношусь к нашим милицейским коллегам, но есть разные уровни”.

Вице-президент Ассоциации юристов Украины, партнер юридической фирмы ”ЕПАМ” Алексей РЕЗНИКОВ напомнил, что на сегодняшний день А.СЛЮСАРЧУК только подозреваемый, но, судя по фактам, которые подают СМИ, “у меня есть серьезные основания считать, что совершение этих деяний можно и необходимо квалифицировать как совершение преступлений и вменять в вину этому человеку”. По его словам, вызывает удивление уже то, что А.СЛЮСАРЧУКУ лишь “инкриминируют подделку документов”. При этом юрист подчеркнул, что “даже если докажут, что он подделал какой-то диплом, во что я не верю, потому что люди, использующие дипломы, не подделывают, а покупают их на рынке, подделывают их другие люди, поэтому подделку просто не докажут”.

А.РЕЗНИКОВ подчеркнул, что “вызывают удивление действия правоохранительных органов”, потому что как юрист он видит в ситуации с А.СЛЮСАРЧУКОМ “целый букет статей, а именно: незаконная лечебная деятельность, доведение до убийства, либо умышленное убийство, либо убийство по неосторожности или, как минимум, нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевших”. По его словам, как минимум, должно быть уголовное дело о “незаконном проведении медико-биологических, психологических и иных опытов над человеком, если это создает опасность для жизни и здоровья”. Вице-президент Ассоциации юристов Украины считает, что нужно возбудить уголовное дело “против всех главных врачей тех клиник, медицинских учреждений, где проходили эти операции”, которые допустили, что, по сути “человек с улицы” был допущен к операциям и “манипуляциям с больными”.

А.РЕЗНИКОВ рекомендует всем родственникам погибших людей обращаться к юристам и “готовить иски к государству Украина, если эти клиники были государственные, и к коммунальным общинам - если эти клиники были коммунальными, о возмещении ущерба”.

«Это дело особой сложности никакой не представляет. Это показывает на болезнь нашего общества, загнивание нашего общества», - сказал А.РЕЗНИКОВ.

В свою очередь, Н.ОБИХОД подчеркнул, что сегодня дело А.СЛЮСАРЧУКА “достигло такого резонанса, что вряд ли что-то в этом деле можно спрятать, никто не рискнет его как-то захоронить”. Он подчеркнул, что в этой ситуации “без покровителей” не обошлось, потому что без них “нельзя получить ни научные степени, ни карьерные должности, ни допуск к операции”. По его словам, есть много вопросов по тем двум делам, которые были возбуждены ранее против А.СЛЮСАРЧУКА во Львовской области, но он не был привлечен к уголовной ответственности.

Как сообщал УНИАН, А.СЛЮСАРЧУКА обвиняют в подделке дипломов об окончании ряда высших учебных заведений, в том числе и российского медицинского университета.

Несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях А.СЛЮСАРЧУКА, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 миллионов цифр в числе «Пи» после запятой, выигрывал шахматные партии у компьютера, цитировал наизусть текст из любой страницы «Кобзаря» и проводил вычисления с числами астрономического размера. А.СЛЮСАРЧУК также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей.

А.СЛЮСАРЧУК стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако в результате расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что А.СЛЮСАРЧУК - самозванец, у которого нет ни диплома медицинского вуза, ни высшего образования. По данным СМИ, он искалечил десятки людей, зафиксированы, как минимум, три смертельных случая.

В отношении А.СЛЮСАРЧУКА львовская милиция возбудила 2 уголовных дела - по подозрению в мошенничестве и по подозрению в использовании поддельных документов.

16 января 2012 года А.СЛЮСАРЧУКУ суд продлил срок содержания во Львовском СИЗО еще на два месяца – до 14 марта.