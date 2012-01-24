Присяжнюк рассказал, как из Вишневого сделают город-сад

Глава Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК во время поездки в Вишневое рассказал о планах нового строительства в городе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, в частности, вместе с начальником Юго-Западной железной дороги Алексеем КРИВОПИШИНЫМ А.ПРИСЯЖНЮК провел совещание относительно строительства жилья для железнодорожников города, которые живут в общежитиях и домах барачного типа

Строительство многоэтажного дома на 290 квартир начнется через месяц, участок под него площадью 1,2 га был выделен еще в 2005 году, однако договор аренды был заключен только в 2011 году.

«Сейчас мы прорабатываем возможность увеличения количества квартир и расширения жилой площади. В ближайшее время ожидаем разрешение на максимальное увеличение площади застройки, учитывая компонент безопасности», - отметил А.ПРИСЯЖНЮК.

Также он рассказал о строительстве новых инфраструктурных объектов в Вишневом. В частности, речь шла о новой школе, которую введут в эксплуатацию к началу следующего учебного года, о социальных и культурных центрах для детей, молодежи и пенсионеров.