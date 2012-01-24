Кузьмин: Вокруг «дела Гонгадзе» подозрительно много трупов

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН отмечает, что вокруг «дела Гонгадзе» подозрительно много трупов.

Об этом он сказал в интервью "Независимому бюро новостей".

«Умирали все своей смертью, но при странных обстоятельствах. Кто смертельно отравился, кто смертельно заболел, даже мужчина, который нашел труп Гонгадзе в Таращанском лесу – и тот умер. Живым остался ПУКАЧ. И еще ДЖИГА. Но суд ведь принял решение – дело возбуждено незаконно! Все! Надеюсь, больше никто умирать не будет!», - отметил он.

Отвечая на вопрос будут ли дорасследоваться странные обстоятельства смерти экс-министра МВД Юрия Кравченко, Р.КУЗЬМИН отметил, что по материалам дела, смерть Ю.Кравченко – самоубийство. «Возможно, к этой теме мы еще вернемся. Сейчас говорить об этом преждевременно», - добавил он.

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый – А.ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан.