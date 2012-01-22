Милиция не пустила активистов движения «Вперед!» в Киев

Представители правоохранительных органов не разрешили житомирским участникам Гражданского движения «Вперед!» организовано приехать в Киев для участия в акции Гражданского Дня Соборности «Украина единая».

Как сообщили УНИАН в Гражданском движении «Вперед!», об этом заявил координатор Житомирской областной организации «Вперед» Анатолий БЕНИВСКИЙ.

По его словам, автобус с активистами без объяснения причин был задержан работниками милиции при выезде из Житомира.

«Весь город окружен постами ГАИ. Из города выпускают только частные автомашины и маршрутные такси. А наш автобус со всеми необходимыми документами без объяснения причин не выпустили из города и продержали с 6:30 до 8:00 при выезде из Житомира», - отметил он.

Кроме того, по словам А.БЕНИВСКОГО, правоохранители забрали документы у водителя, и он вынужден был отвести активистов «Вперед!» обратно в центр города.

«Поэтому мы уже не имеем возможности и не успеваем попасть в Киев для участия в мероприятиях ко Дню Соборности Украины», - просуммировал он.

Напомним, инициаторами проведения Гражданского Дня Соборности «Украина единая» выступили общественные объединения, в частности Гражданское движение «Вперед!», Всеукраинский комитет «Наступ», общественная организация «Предприниматели Подолья». Об участии в акции заявили организации со всей Украины, в частности Союз перевозчиков, Ассоциация фермеров Украине, общественная организация «Дети войны», представители Чернобыльского движения и казачества.