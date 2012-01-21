Мэр Ужгорода вступил в Партию регионов

Мэр Ужгорода Виктор Погорелов вступил в Партию регионов.

В субботу на XVI конференции Закарпатской облорганизации Партии регионов его приветствовали среди новых партийцев, сообщает Мукачево.net.

"Я вступил в Партию регионов еще год назад. Сразу после местных выборов написал заявление о вступлении", - сказал Погорелов в комментарии изданию.

Очевидно, только сейчас была завершена юридическая процедура принятия в ряды партии.

"Я иду по тому пути, который избрал 10 лет назад", - отметил мэр Ужгорода, объясняя решение вступить в Партию регионов.

На вопрос, почему Погорелов выбрал именно лагерь "регионалов", а не, скажем, Единый Центр, который больше всего поддерживал его на местных выборах, политик отметил: "Это вопрос личный. Не только Единый Центр меня поддерживал. То, что меня не поддерживало областное руководство Партии регионов, еще не значит, что меня не поддерживали ее члены, рядовые партийцы".

Кроме того, отметил Погорелов, Единый Центр сегодня также поддерживает политику президента Виктора Януковича.

До августа 2010 года нынешний мэр Ужгорода работал председателем управления экономики Закарпатской ОГА, не скрывал желания идти на выборы мэров от ПР, но был избран как член "ЭКО +25" при поддержке Единого Центра Виктора Балоги.

Издание называет вступление мэра в Партию регионов несколько странным, поскольку между Погореловым и главным "регионалом" области Александром Ледидой сложились за последние полтора года достаточно напряженные отношения.

Украинская правда