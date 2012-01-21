Муж Тимошенко начинает кампанию в ее защиту

Александр Тимошенко начинает в Праге всеевропейскую кампанию с целью освобождения своей жены Юлии Тимошенко. Об этом, со ссылкой на «Польское радио» сообщает Левый берег.

Как сообщается, помогать ему будет бывший министр экономики в правительстве Тимошенко, который тоже получил политическое убежище в Чехии - Богдан Данилишин. Главой кампании будет дочь заключенной Евгения. Все трое планируют в рамках общеевропейской кампании сотрудничать со многими организациями в Чехии и Европе с целью "не только заставить власти Украины освободить Юлию Тимошенко, но также активизировать оппозиционные силы в борьбе с Президентом Украины Виктором Януковичем».