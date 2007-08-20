Оппозиционная партия Казахстана опротестует итоги выборов

Демократическая партия Казахстана "Ак жол" ("Светлый путь") намерена опротестовать итоги выборов депутатов мажилиса (нижняя палата парламента), свидетельствующие о победе возглавляемой Президентом страны партии "Нур Отан".

"Партия "Ак жол" считает, что официальные предварительные итоги голосования не отражают истинного волеизъявления народа", - говорится в заявлении президиума центрального совета партии, не сумевшей, по предварительным данным ЦИК, набрать на выборах необходимые для прохождения в парламент 7%.

Как передает РИА «Новости»,по мнению авторов заявления, на выборах имели место "подтасовки и фальсификации". В связи с этим "Ак жол" настаивает на пересчете голосов и требует создать комиссию с участием всех политических партий для проверки и оценки итогов голосования.

Как сообщалось, выборы в мажилис прошли в Казахстане 18 августа. По предварительным данным ЦИК, в парламент прошла только одна партия - "Нур Отан", набравшая свыше 88% голосов.