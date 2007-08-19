Янукович выразил соболезнования в связи со смертью Прокопенко

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ выразил глубокие соболезнования семье народного депутата Украины V созыва Виктора ПРОКОПЕНКО и футбольному клубу «Шахтер».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Украины. (В.ПРОКОПЕНКО скоропостижно скончался 18 августа на 63-м году жизни – УНИАН).

«С чувством глубокой скорби воспринял весть о внезапной смерти Вашего мужа, отца, дедушки, народного депутата Украины, моего однопартийца и единомышленника Виктора Евгеньевича ПРОКОПЕНКО, - говорится в телеграмме-соболезновании премьер-министра семье ПРОКОПЕНКО. – В самом расцвете сил трагически оборвалась жизнь прекрасного человека, талантливого организатора, выдающегося общественного деятеля, всемирно-известного спортсмена и тренера».

По убеждению В.ЯНУКОВИЧА, жизненный путь В.ПРОКОПЕНКО служит ярким примером самоотверженного служения Отчизне, эталоном целенаправленности, настойчивости и большого трудолюбия.

В телеграмме-соболезновании футбольному клубу «Шахтер» В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что заслуженный тренер Украины и России В.ПРОКОПЕНКО «оставил яркий и незабываемый след в истории отечественного футбола, стал творцом и вдохновителем первых серьезных успехов футбольного клуба «Шахтер» на европейской арене».

«Светлая память о Викторе Евгеньевиче навсегда останется в сердцах всех почитателей его яркого и самобытного таланта», подчеркнул премьер.

Справка УНИАН. В.ПРОКОПЕНКО родился 24 октября 1944 года в Мариуполе (Донецкая область). Выступал за команды "Локомотив" (Винница), "Черноморец" (Одесса), "Шахтер" (Донецк), "Локомотив" (Харьков).

В чемпионатах СССР провел 88 матчей, забил 13 голов. Бронзовый призер чемпионата СССР 1974 года в составе одесского "Черноморца".

Тренерскую карьеру начал в 1978 году. ФК «Шахтер» В.ПРОКОПЕНКО возглавил осенью 1999 г.