Луценко подозревает, что Рудьковский пустил в ход админресурс

Лидер блока "Наша Украина - Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО не исключает применения министром транспорта и связи, кандидатом в народные депутаты от СПУ Николаем РУДЬКОВСКИМ административного ресурса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Кировограде.

По его словам, «проезжая степями Украины», в частности в Сумской и Полтавской областях, он обратил внимание, что «на всех железнодорожных станциях стоят огромные биг-борды А.МОРОЗА».

«Мне кажется, что пошел в ход ресурс Министерства транспорта», - предположил лидер блока “НУ-НС".

В контексте отмеченного он выразил мнение, что целесообразно было бы провести расследование, легальны ли эти биг-борды , то есть установленные при получении всех необходимых разрешений и уплаты всех необходимых платежей в местные бюджеты.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО считает необходимым выяснить, присутствуют ли эти агитационные биг-борды только в Полтавской и Сумской областях или же по всей Украине. «Это было бы очень интересно узнать учитывая тот шум, который подняла правящая парламентская коалиция о вероятном админресурсе (имеются в виду обвинения, которые раздавались в адрес Президента о якобы бы применении им административного ресурса в избирательной кампании, – УНИАН)», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.