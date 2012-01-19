Министр иностранных дел Украины решил провести интернет-эксперимент
08:43, 19 января 2012Политика
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Грищенко твиттерит
Министр иностранных дел Константин Грищенко решил вести онлайн-трансляцию своего заграничного визита.
Об этом он написал в своем Твиттере в четверг утром.
"Доброе утро! Направляюсь в Борисполь. Впереди перелет Киев-Париж-Сан-Пауло-Бразилиа", - написал он.
"В ходе визита в Бразилию и Мексику попробую провести эксперимент: первое в истории нашей дипломатии онлайн освещение поездки через Твиттер", - добавил министр.
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