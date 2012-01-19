Министр иностранных дел Украины решил провести интернет-эксперимент

Министр иностранных дел Константин Грищенко решил вести онлайн-трансляцию своего заграничного визита.

Об этом он написал в своем Твиттере в четверг утром.

"Доброе утро! Направляюсь в Борисполь. Впереди перелет Киев-Париж-Сан-Пауло-Бразилиа", - написал он.

"В ходе визита в Бразилию и Мексику попробую провести эксперимент: первое в истории нашей дипломатии онлайн освещение поездки через Твиттер", - добавил министр.

Украинская правда