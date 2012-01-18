Депутаты ЕС пришли на заседание в футболках «Освободите Юлию»

Представители Европейской народной партии в Европарламенте пришли на сегодняшнее пленарное заседание в Страсбурге в футболках с надписью "Free Yulia" ("Освободите Юлию").

Как сообщает официальный сайт Юлии ТИМОШЕНКО, евродепутат от Италии Личия РОНЦУЛЛИ, выступая в такой футболке, заявила, что отстаивание прав лидера украинской оппозиции, экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, которая находится в тюрьме по абсурдным обвинениям, и ее освобождение должны стать приоритетом для новоизбранного председателя Европейского парламента Мартина ШУЛЬЦА.

"Поэтому я прошу Вас, господин президент, осуществить свой первый визит к ТИМОШЕНКО", – сказала Л.РОНЦУЛЛИ, которую цитирует Euronews.

Выступление представительницы Италии получило большую поддержку в зале Европарламента.