Коммунисты: Партия регионов обманула своих избирателей

18 января в четырех городах Донецкой области - Мариуполе, Горловке, Шахтерске и Дружковке – коммунисты проведут «единый день протестных действий».

Об этом сегодня на совместной пресс-конференции в Донецке сообщили первый секретарь Донецкого обкома КПУ Николай КРАВЧЕНКО и первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон КИЛИНКАРОВ.

По словам Н.КРАВЧЕНКО, акции протеста начнутся одновременно – в 11.00 и соберут несколько тысяч участников.

«Поставлена твердая задача: в Горловке – тысяча человек, в других городах – от 500 до 800», - сказал он.

Н.КРАВЧЕНКО подчеркнул, что активисты Компартии проведут протестные мероприятия «по больным темам».

«Во-первых, мы будет проводить протесты против того, что в Горловке (на День рождения Степана Бандеры - УНИАН) местные власти позволили двадцати фашистским молодчикам пройти по площади Победы, тем самым осквернив память людей, которые погибли в годы Великой Отечественной войны», - отметил лидер донецких коммунистов.

Он высказал уверенность, что власти «злоупотребляют тем, что на фоне социальных неурядиц, наступления на социальные права, пытаются увести общественное мнение и столкнуть две идеологии – коммунистическую и националистическую».

«Я предупреждаю, что власти играют с огнем. Если они хотят получить на фоне этих столкновений кровь, они ее получат», - сказал Н.КРАВЧЕНКО.

Вторым вопросом дня протеста он назвал идущее на Донетчине и Луганщине сокращение железнодорожных пассажирских перевозок. «Затрагиваются интересы самых незащищенных слоев общества, людей, которые пользуются электричками. Эта реформа заставляет людей ездить автобусами, что значительно дороже», - акцентировал Н.КРАВЧЕНКО.

Он также сообщил, что третьей темой протестного дня станет «антинародная реформа здравоохранения», а четвертый – «о защите голосов избирателей, о фальсификациях на будущих парламентских выборах».

С.КИЛИНКАРОВ добавил, что Партия регионов обманула своих избирателей, и на акциях протеста об этом также будет говориться. «Безусловно, в Донецкой и Луганской области коммунисты стоят в оппозиции к власти. И мы будем требовать решения вопроса русского языка и вступления Украины в Единой экономическое пространство», – сказал лидер луганских коммунист