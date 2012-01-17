Кличко - оппозиционерам: Моя рука открыта для искреннего рукопожатия

Виталий КЛИЧКО призывает оппозиционные силы отказаться от борьбы между собой и заявляет о готовности к идейному объединению с партнерами по демократическому лагерю. Об этом лидер партии «УДАР» написал в своем блоге.

По словам политика, ритуальное рукожатие оппозиционеров перед камерами, если за ними не стоит идейное объединение и отказ от взаимной борьбы, может только навредить оппозиционному движению. «Избиратели устали от агрессивности, подковерных интриг и некомпетентности. Люди ждут от нас программы совместной работы в новом парламенте, четкого ответа на вопрос, как мы собираемся вернуть страну на демократический путь развития, приблизить к настоящей евроинтеграции», – сказал В.КЛИЧКО.

Он отмечает, что партия «УДАР» предложила коллегам по оппозиции подписать Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи оппозиционных сил на выборах в парламент. «На этой неделе мы направили всем лидерам всех демократических партий проект этого Соглашения. Мы предлагаем публично заявить, что нашим главным оппонентом является действующая власть и все партии, которые с ней сотрудничают и поддерживают. Мы также должны публично зафиксировать критерии и принципы, по которым будем определять и будет согласовывать кандидатов, которые представят оппозицию как по спискам, так и в мажоритарных округах», – пишет лидер «УДАРа».

По мнению В.КЛИЧКО, идейное объединение оппозиции будет способствовать созданию мощного демократического большинства в следующем парламенте. Лидер «УДАРа» также отмечает, что уже сегодня оппозиция должна заявить о готовности вместе работать в новоизбранной Верховной Раде, где должны появиться политики нового формата. Для этого нужно отказаться от квотного принципа в дискуссии о мажоритарных округах.

«Этот принцип никогда не был гарантией профессионализма власти, а наоборот, открывал путь интригам и подковерным играм. В результате, побеждали личные амбиции вождей и их окружения, а не общественная целесообразность и здравый смысл», – считает В.КЛИЧКО, отмечая, что не партийные вожди, а именно избиратели должны выразить свою поддержку кандидатам от оппозиции.

По словам В.КЛИЧКО, партия «УДАР» открыта к диалогу со всеми демократическими силами: «Моя рука открыта для искреннего рукопожатия. Надеюсь, 22 января буду иметь возможность пожать руку всем партнерам по демократическому лагерю, вместе подписать Соглашение, и вместе нанести удар нынешнему коррумпированному режиму. Должно наконец состояться настоящее объединение оппозиции на четких, прозрачных и политически мотивированных принципах», – пишет в своем блоге лидер «УДАРа».

Политик также отмечает, что уже с февраля необходимо начинать совместную работу по подготовке членов избирательных комиссий и наблюдателей, которые вместе смогут оградить избирательный процесс от любых попыток фальсификаций и вместе защитить результат голосования.