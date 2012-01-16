В Ривненской области билборд с Януковичем забросали яйцами

В ночь с 15 на 16 января в городе Дубно Ривненской области неизвестные забросали яйцами билборд с новогодним поздравлением Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, установленный в центре города, на пересечении улиц Грушевского и Семидубской, около опорного пункта милиции.

Об этом УНИАН сегодня сообщил сопредседатель Гражданского движения «Вперед!» Руслан СЕКЕЛА.

„Об этом случае мне сообщили жители Ривненщины, обнаружившие забросанный яйцами билборд. По моему мнению, повреждение билбордов в разных областях Украины, которое продолжается уже вторую неделю, может свидетельствовать о реакции граждан Украины на поздравление своего Президента. Это какой-то мазохизм: билборды обливают и забрасывают яйцами, а власти их опять переклеивают”, - отметил Р.СЕКЕЛА.

Как сообщал УНИАН, с начала года в Киеве, Львове, Одессе, Запорожье, Ривненской, Закарпатской и Луганской областях неизвестные забросали краской или порвали билборды с изображением В.ЯНУКОВИЧА, где он поздравлял украинцев с новогодними праздниками.

8 января во Львове милиция возбудила уголовное дело за облитый краской билборд с новогодним поздравлением Президента. Дело возбуждено по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.