Тюремщики: Врачи к Тимошенко заходят трижды в день

За состоянием здоровья экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО осуществляется постоянное динамичное наблюдение медицинскими работниками исправительного учреждения, где она содержится.

Об этом говорится в сообщении Государственной пенитенциарной службы Украины, размещенном на ее сайте.

«Не менее трех раз в день проводятся ее медицинские осмотры, а также выполняются все назначения, рекомендуемые специалистами комиссии Минздрава Украины», - информировали в ГПтСУ.

Общее состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, как об этом ранее было заявлено представителями Минздрава Украины, оценивается как удовлетворительное, отмечается также в сообщении.

Кроме того, как напоминает пенитенциарная служба, во время комиссионного осмотра Ю.ТИМОШЕНКО специалистами Минздрава Украины были предоставлены рекомендации относительно расширения ее двигательного режима, в частности проведение лечебного массажа и комплекса лечебной физкультуры. И уже с 16 января по согласованию с Минздравом массажист сможет посещать Ю.ТИМОШЕНКО, сообщили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 января, защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что его подзащитной и в дальнейшем не оказывается необходимая медицинская помощь, состояние ее здоровья остается неудовлетворительным. «Она не получает надлежащей медицинской помощи, человеку колют только обезболивающее», - отметил он.

С.ВЛАСЕНКО подчеркнул, что защита Ю.ТИМОШЕНКО продолжает настаивать на независимом медицинском обследовании, в частности подала соответствующее письмо о допуске канадских врачей для обследования состояния здоровья экс-премьер-министра.