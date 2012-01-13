Верховная Рада утвердила Госпрограмму приватизации

Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственной программе приватизации» (№ 9509).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 245 из 371 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Данным законом утверждена Государственная программа приватизации на 2012-2014 годы.

В законе отмечается, что целью Программы является содействие оптимизации доли государственного сектора экономики в условиях рынка, повышение эффективности экономики и усиление ее конкурентоспособности.

Программа выполняется путем: обеспечения высоких темпов приватизации объектов государственной собственности, относительно которых не установлено запрещение и ограничение на приватизацию и которые являются избыточными для выполнения государством своих функций, не имеют спроса у покупателей, являются убыточными и малорентабельными; применения индивидуальных основ приватизации предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, предприятий с признаками доминирования на общегосударственном рынке товаров (работ, услуг) и таких, что нуждаются в специальном подходе в связи с тем, что используют в процессе производства уникальные ресурсы и невещественные активы (группа Г); содействия привлечению к приватизации земельных участков, на которых расположены объекты государственной собственности, подлежащие приватизации; сокращения ограничений относительно приватизации объектов государственной собственности при условии, что это негативно не повлияет на выполнение государством своих функций, а также не создаст опасности для социально-экономических и экологических условий жизнедеятельности общества; привлечения к приватизации инвесторов, заинтересованных в долгосрочном развитии предприятий после приватизации; повышения уровня привлекательности приватизации для инвесторов, формирования позитивного имиджа приватизации в Украине и мире.

Данным законом предусмотрено внедрение упрощенных способов продажи объектов государственной собственности (кроме контрольного пакета акций акционерных обществ, относящихся к группе Г), которые не имеют спроса у потенциальных покупателей (в случае, когда объекты не проданы с применением других конкурентных способов), в частности способа: продажи по методу уценки до уровня фактического спроса без ограничения минимальной цены продажи; дробления пакетов акций (относительно пакетов акций, которые принадлежат государству в размере менее 25% уставного капитала акционерного общества) и продажи их отдельными лотами на фондовых биржах; продажи без объявления цены.

Программа выполняется в три этапа. Во время первого этапа (І полугодие 2012 года) создается необходимая правовая, нормативная и организационная база для перехода к приватизации на основах, определенных Программой.

Во время второго этапа (ІІ полугодие 2012 года – 2013 год) завершается продажа объектов малой и массовой приватизации и объектов, приватизация которых началась до вступления в силу Программой. Мероприятия по выполнению Программы на втором этапе включают: привлечение к приватизации всех объектов групп А, В, Д, Е и Ж, а также тех, приватизация которых началась до вступления в силу Программы, и завершение их продажи до конца 2013 года; завершение процесса закрытия сертификатной приватизации; внедрение приватизации объектов государственной собственности вместе с земельными участками, на которых они расположены; формирование перечня объектов, приватизация которых завершается в 2013-2014 годах.

Во время третьего этапа (2014 год) предусматривается завершение приватизации как широкомасштабного социально-экономического проекта, подготовка предложений относительно внесения изменений в законодательство в части определения функций органов управления, включая Фонд государственного имущества Украины, для обеспечения перехода от процесса приватизации к продаже объектов государственной собственности как функции по управлению объектами государственной собственности. Мероприятия по выполнению Программы на третьем этапе включают: завершение процедур продажи объектов; подготовку предложений относительно внесения изменений в законодательство в сфере приватизации в части переориентации заданий органов приватизации на учет и управление объектами государственной собственности.

В законе отмечено, что выполнение Программы даст возможность, в частности, уменьшить долю государственного сектора в экономике до 25-30% внутреннего валового продукта. В государственном секторе экономики будет сформирован производственный комплекс, который способен обеспечить эффективное выполнение государством своих функций; привлечь большие объемы частного капитала, в том числе иностранного, создать мощные вертикально-интегрированные структуры, конкурентоспособные на мировом рынке, провести модернизацию производства, внедрить новейшие технологии, создать новые виды продукции, внедрить современный менеджмент.

Прогнозный объем поступлений в течение действия Программы в государственный бюджет Украины средств от продажи и управления государственным имуществом составляет 40-60 млрд. грн.