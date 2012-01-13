БЮТ не мирится с решением ВР: Шевченко предлагают снова

Фракция "БЮТ-Батьківщина" предлагает парламенту рассмотреть кандидатуру Андрея ШЕВЧЕНКО на должность председателя Комитета по вопросам свободы слова и информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента лидер фракции "БЮТ-Батьківщина" Андрей КОЖЕМЯКИН после голосования депутатов за отзыв А.ШЕВЧЕНКО с должности председателя комитета.

Он отметил, что оперативно было проведено заседание фракции, и поскольку кандидатуру должна предлагать "БЮТ-Батьківщина", то от фракции на эту должность предложен А.ШЕВЧЕНКО.

«К сожалению для большинства, мнение фракции не изменилось, поэтому, согласно статье 83 (по-видимому, речь идет о регламенте ВР – УНИАН), на эту должность выдвигается кандидатура от той фракции, которая была до снятия. Поэтому мы предлагаем кандидатуру от нашей фракции – Андрей ШЕВЧЕНКО», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

В ответ председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН попросил фракцию "БЮТ-Батьківщина" оформить это предложение в виде проекта постановления.

«Я думаю, исчерпав рассмотрение тех вопросов, которые определены, мы также проголосуем за ваше предложение», - сказал В.ЛИТВИН.