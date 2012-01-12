Люди Тимошенко посовещались и покинули ВР
18:30, 12 января 2012Политика
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Пленарное заседание не состоялось
Народные депутаты - члены фракции "БЮТ-Батькивщина" покинули сессионный зал Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, перед тем, как выйти из зала заседаний, они провели небольшое совещание.
Пленарное заседание парламента вечером так и не состоялось из-за того, что члены фракции «БЮТ-Батькивщина» блокировали работу ВР.
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