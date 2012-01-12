Губернатор Киевской области заманивает учителей в село землей

Председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК подчеркивает, что каждый молодой специалист области должен получить земельный участок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской облгосадминистрации, об этом А.ПРИСЯЖНЮК заявил на первом Форуме молодых учителей математики, физики, информатики Киевщины, где он принял участие в круглом столе «Роль молодежи Киевщины в обеспечении социально-экономического развития региона».

В частности, во время заседания председатель КОГА поручил председателям райгосадминистраций и мэрам городов сформировать списки молодых специалистов, которым до сих пор не удалось получить земельные участки. Губернатор пообещал учителям способствовать в реализации законного права на землю всех граждан Украины.

«Каждый молодой специалист области должен получить земельный участок. Для того чтобы, выучившись, учитель возвращался в село, мы обязаны создать ему все условия. А речь идет, в первую очередь, о жилье», - подчеркнул А.ПРИСЯЖНЮК.

Вместе с тем он сообщил, что в 2012 году в Киевской области будут введены в эксплуатацию 4 новых школы и завершена компьютеризация школ области.