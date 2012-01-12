СМИ: Регионалы накричали на Азарова

Встреча премьера Николай Азарова с фракцией Партии регионов сопровождалась скандалом - главе правительства предъявили обвинение в саботаже реформ.

Об этом, ссылаясь на источники , сообщает "Украинская правда".

По их словам, встреча, которая состоялась в среду вечером без участия прессы, проходила на повышенных тонах.

В частности, говорят источники, неожиданно критику в адрес правительства позволил себе председатель фракции Александр Ефремов.

"Ефремов прямо спросил у Азарова - почему мы, депутаты, должны выступать адвокатами некачественных законопроектов правительства", - пересказал диалог собеседник УП.

В свою очередь, регионал Ярослав Сухой заявил Азарову: "У меня такое впечатление, что правительство не проводит реформы, а саботирует их".

Критически выступил Андрей Деркач, который высказал возмущение непрозрачным распределением лицензий на цифровое вещание - в итоге его телекомпания "Эра" ее также не получила.

Деркача поддержал Сухой, который сказал, что после того, как в лицензиях отказали многим региональным телекомпаниям, не стоит надеяться на их лояльность на парламентских выборах.

По словам источников, также с критикой в адрес правительства и власти в целом выступили регионалы Игорь Плохой, Григорий Смитюх и Владимир Ландик.