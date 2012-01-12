Ефремов: сегодня впервые за пять лет произошло очень некрасивое действие

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ уверяет, что парламентское большинство не будет насильно разблокировать трибуну, которую блокируют члены фракции "БЮТ-Батькивщина".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

«Никаких инцидентов мы делать не собираемся», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, Верховная Рада рассмотрела практически все запланированные на эту сессии законопроекты.

«У нас ничего горящего нет. По большому счету, программа на текущую сессию парламента выполнена, и сейчас мы просто подтягиваем, дорабатываем другие законопроекты. Поэтому, пожалуйста, могут блокировать трибуну, никаких инцидентов мы делать не собираемся», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

На вопрос журналистов, как завтра планируется закрытие сессии, А.ЕФРЕМОВ ответил: «Нормально будем закрывать».

По словам А.ЕФРЕМОВА, народные депутаты из фракции ПР могут сегодня работать в комитетах. «Мы сторожить не собираемся, а завтра будем работать по обстоятельствам. У нас еще целая ночь впереди», - добавил он.

В то же время, А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что «сегодня в первый раз за пять лет произошло очень некрасивое действие». По его словам, когда по просьбе лидера фракции "БЮТ-Батьківщина" Андрея КОЖЕМЯКИНА в кабинете спикера Владимира ЛИТВИНА на 15.45 было созвано совещание, в это же время А.КОЖЕМЯКИН и фракция пошли блокировать трибуну.

«Это выглядит не совсем нормально по отношению к своим коллегам. Когда ты просишь одно, а делаешь совершенно другое. У нас раньше так принято не было», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина" во время перерыва между утренним и вечерним заседаниями заблокировали трибуну и президиум ВР.

Они требуют создания Временной следственной комиссии ВР относительно инцидента, произошедшего с экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в начале января в Качановской колонии.

В то же время, как сообщила журналистам руководитель пресс-службы ВР Виктория ШВЕДОВА, в 15.45 должно было состояться заседание Согласительного совета, во время которого и должен был обсуждаться этот вопрос. Поскольку работа парламента была заблокирована, то фактически заседание Согласительного совета было сорвано.