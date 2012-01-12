СМИ: ДУСя отремонтирует три Мерседеса за 300 тысяч

Государственное управление делами потратит 300 тыс. грн. на ремонт трех автомобилей марки «Mercedes».

По информации портала “Наши деньги”, в «Вестнике государственных закупок» сообщается, что КО «Автобаза Государственного управления делами» 3 января заключило соглашение с ООО «Автомобильный Дом Украина Мерседес-Бенц» на техосмотр и ремонт в 2012 году трех гарантийных автомобилей стоимостью 300 тыс. грн.

Предусмотрено, что на протяжении года два «Mercedes-Benz» S600 L (221 кузов) и один «Mercedes-Benz» S600 (221 кузов) трижды пройдут технические осмотры. Таким образом, стоимость осмотра и ремонта одного автомобиля составит 100 тыс. грн