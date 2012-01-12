На Банковой говорят, что план реформ в прошлом году выполнили на 80%

В ближайшие дни будет утвержден национальный план проведения реформ на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН.

Он подчеркнул, что на вчерашнем заседании Комитета по экономическим реформам под председательством Президента Виктора ЯНУКОВИЧА были подведены итоги выполнения плана реформ на 2011 год и утвержден за основу план на 2012 год.

Как сообщил С.ЛЁВОЧКИН, в 2011 году план был выполнен на 80%, но из-за объективных причин люди пока не ощутили результатов этих реформ.

Глава Администрации Президента выразил надежду, что в 2012 году люди уже смогут ощутить эти результаты.

С.ЛЁВОЧКИН подчеркнул, что в ближайшие 20 дней будет доработан план национальных реформ, затем он будет рассмотрен и поддержан правительством, после чего его утвердит Президент.