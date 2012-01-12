Филенко допускает, что Аваков - за границей

Народный депутат Владимир ФИЛЕНКО (фракция "БЮТ-Батькивщина") допускает, что бывший глава Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ находится за границей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

В.ФИЛЕНКО отметил: «Я допускаю, что АВАКОВ за границей». «Я Арсена АВАКОВА не видел больше месяца. Сколько он за границей и где именно, не спрашивайте у меня. Я этого, к сожалению, не знаю, а возможно, к счастью», - заметил депутат.

Он отметил, что возбуждение уголовного дела в отношении А.АВАКОВА - это «очередной шаг власти для запугивания людей, которые готовы поддерживать оппозицию».

Как заявил В.ФИЛЕНКО, «не случайно, что именно в это время в отношении А.АВАКОВА как председателя Харьковской областной организации ВО «Батькивщина» возбуждено уголовное дело с целью запугать избирателей, с целью запугать симпатизирующим Юлии ТИМОШЕНКО».

Как сообщал УНИАН, прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.АВАКОВА.

В соответствии с сообщением официального сайта Харьковской ОГА, уголовное дело возбуждено в отношении бывших высокопоставленных лиц облгосадминистрации по факту незаконного отчуждения в 2009 году земель государственной собственности.