На Януковича подали в суд за отмену Дня Свободы

Руководитель Ривненской областной организации Украинской народной партии Светлана НИКОЛИНА подала иск к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ в связи с отменой Дня Свободы.

Как сообщает “Україна молода” (№5 от 12 января), с соответствующим заявлением она обратилась в Высший административный суд.

С.НИКОЛИНА требует признать незаконным указ В.ЯНУКОВИЧА, которым отменяется празднование 22 ноября Дня Свободы.

«Мы направили обращение в суд и ждем, что здравый смысл победит, - сказала С.НИКОЛИНА - Объединение Дня свободы с Днем Соборности уже само по себе нелогично только потому, что каждая дата имеет свою предысторию. И если В.ЯНУКОВИЧ забыл Помаранчевую революцию, то нужно ему напомнить. Такие указы лишь будут способствовать новой волне возмущения людей, что, в конечном итоге, подтолкнет украинцев к еще одному социальному взрыву. Украинцев контролировать невозможно ни указами, ни отменой значительных для них дат. Чем больше будет таких запретов, тем скорее это приведет к еще одному народному недовольству или даже повторению Майдана».

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2011 года Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ подписал Указ «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников», согласно которому 22 января определено как День Соборности и Свободы Украины.

До сих пор День Свободы отмечался в Украине 22 ноября. Этот праздник был установлен «…с целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии, воспитания у граждан чувства национального достоинства, учитывая историческое значение революционных событий осени 2004 года, которые засвидетельствовали свободолюбие украинского народа, его стремление к свободе и демократическим ценностям».